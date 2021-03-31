В компании заявили, что смена названия была «первоапрельской шуткой».

Информация о смене названия американского подразделения Volkswagen была шуткой. Об этом заявил представитель компании.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), в компании заявили, что смена названия была «первоапрельской шуткой» для продвижения стратегии компании по производству электромобилей.

Читайте такжеАмериканское подразделение Volkswagen сменит название на Voltswagen

Однако шутку восприняли всерьез. «Мы не хотели никого вводить в заблуждение. Все это просто маркетинговая акция, чтобы заставить людей говорить об ID.4», - сказал представитель Volkswagen в Вольфсбурге.

Что этому предшествовало

31 марта 2021 года в СМИ появилась информация о том, что американское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen сменит название на Voltswagen of America. Также сообщалось, что на электромобилях автоконцерна будут эмблемы светло-голубого цвета со словом Voltswagen.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко