Завтра, 24 декабря, с 8 часов утра будет восстановлено движение на пункте пропуска "Медика".

Польские протестующие согласились с завтрашнего дня разблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Как сообщило польское Министерство сельского хозяйства, 24 декабря с 8 часов утра будет восстановлено привычное движение на пункте пропуска "Медика".

Такое решение было принято после того, как сегодня с протестующими на границе встретился профильный министр Чеслав Секерский.

В то же время, как сообщает PAP, 2 или 3 января следующего года поляки могут возобновить забастовку на границе.

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Однако, по словам одного из организаторов забастовки Романа Кондрува, в случае получения письменного заявления от премьер-министра о том, что их требования будут выполнены, протест, вероятно, не будут возобновлять.

Министр сельского хозяйства Польши в свою очередь заявил, что требования будут выполнены, но на это нужно время. Он добавил, что средства на выполнение некоторых требований предусмотрены в частности в государственном бюджете, который сейчас находится на рассмотрении.

При этом польские дальнобойщики в комментарии агентству Reuters заявили, что продолжат блокировку трех других пунктов пропуска на рождественские праздники и будут пропускать только один коммерческий грузовик каждые три часа, вместо трех каждый час.

"Мы усиливаем протест, пропуская только один грузовик каждые три часа", - заявила Эдита Ожигала, одна из организаторов протеста дальнобойщиков в Дорогуске, добавив, что перевозки гуманитарной помощи и военной техники не блокируются.

Блокада украинской границы

С начала ноября 2023 года польские перевозчики начали блокировать главные пункты пропуска на границе с Украиной из-за конкуренции со стороны украинских коллег.

22 декабря Министерство восстановления Украины совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокировки границы, тогда в польском ведомстве выразили надежду, что снять блокаду удастся до Рождества.

По состоянию на сегодня, по данным Госпогранслужбы, на польско-украинской границе в очередях застряли более 4 тысяч грузовиков.

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