Авиаэксперт отметил, что без разрешения международного агентства аэропорты не смогут полноценно работать, а это разрешение в условиях войны не дадут.

Анонсированное мэром Львова начало работы аэропортов в Украине сейчас абсолютно невозможно, учитывая ситуацию с безопасностью. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

"Политического решения в вопросах безопасности не может быть. Политик не может сказать, что это будет безопасно. Это полная ерунда. Как мэр Львова может обеспечить безопасность от баллистики не имея достаточно систем Patriot?" - отмечает Криволап.

Он отметил, что Международная организация гражданской авиации, которая дает разрешение на международные полеты из аэропорта, действует по четко прописанным строгим правилам, в которых основное внимание сосредоточено на вопросах безопасности. Поэтому "договориться" с этой организацией, чтобы открыть аэропорты в нынешних условиях, будет невозможно, отмечает эксперт.

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Перспективы открытия украинских аэропортов

Как писал УНИАН, сегодня городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в этом году в Украине "однозначно" начнут работать несколько аэропортов. По его словам, для этого есть "технические и другие возможности", но "должно быть политическое решение". О каких именно аэропортах идет речь, он не уточнил.

Стоит добавить, что осенью грузовая авиакомпания Supernova, которая принадлежит "Новой почте", получила разрешение на полеты транспортных самолетов из Праги во Львов и Киев.

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