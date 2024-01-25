Систему обещают восстановить в ближайшее время.

Международных автомобильных перевозчиков предупредили о техническом сбое в системе "Шлях". Из-за проблем в работе дата-центра временно отсутствует доступ к системе, сообщила пресс-служба "Укртрансбезопасности".

"Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту "Укртрансбезопасности", – говорится в сообщении.

Указано, что специалисты уже решают проблему. Обещают возобновить работу системы в ближайшее время.

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Перебои в работе украинских компаний

В четверг, 25 января, стало известно о масштабной кибератаке на один из дата-центров, который используют "Нафтогаз" и "Газсети". Как следствие, перестали работать сайты и кол-центры.

Один из самых масштабных сбоев из-за кибератаки произошел 12 декабря в компании "Киевстар". Пользователи массово сообщали об отсутствии связи и интернета.

20 декабря компания "Киевстар" заработала в Украине на 100% после масштабного сбоя: украинцам полностью восстановили все услуги как внутри государства, так и в зоне "роуминг".

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