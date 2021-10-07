Новые ланч-боксы пассажиры смогут выбрать и заказать при покупке билета или непосредственно в поезде.

"Укрзализныця" презентовала обновленное меню ланч-боксов на все направления Интерсити+, которые пассажиры смогут выбрать и заказать при покупке билета или непосредственно в поезде.

Ланч-боксы созданы вместе с партнерами WOG Cafe и Do&Co и представлены в трех видах - мясной, детский и вегетарианский, передает корреспондент УНИАН.

Мясной ланч-бокс содержит куриное филе в соусе карри с миксом булгура и мини-вермишелью в сочетании с зеленым горошком и морковью.

В детский ланч-бокс вошли омлет с мини-сосисками и сыром чеддер в сочетании с зеленым горошком и пирожным "Шарлоз" с яблоками.

Вегетарианский ланч-бокс состоит из фалафеля на подушке из хумуса в сочетании со шпинатом, вялеными томатами и шампиньонами.

Ввести новые ланч-боксы планируют с 1 ноября.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" запускает 22 новых внутренних маршрута, которые начнут работать с 12 декабря.

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Автор: Дмитрий Шварц