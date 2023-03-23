Первый поезд отправится из Львова 8 апреля.

"Укрзализныця" запускает с 8 апреля поезд по маршруту Львов - Краматорск.

Как сообщает АО "Укрзализныця" в социальной сети Facebook, в обратном направлении, из Краматорска, поезд будет отправляться с 9 апреля через день в 15:55 и прибывать во Львов в 11:51.

"После успешного опыта "Поезда единения" "Укрзализныця" запускает поезд №104/103 Львов - Краматорск. Рейс будет отправляться из Львова с 8 апреля через день в 18:35 и прибывать в Краматорск в 15:06", - говорится в сообщении.

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Билеты на поезд уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" и львовское направление

2 декабря 2022 года "Укрзализныця" сообщила о том, что возобновляет рейс сообщением Львов – Днепр.

12 января 2023 года стало известно о том, что "Укрзализныця" назначает поезд, который будет соединять Львов и Херсон.

В январе 2023 года "Укрзализныця" заявила о том, что меняет расписание и маршрут поездов для безопасности пассажиров.

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