Наиболее популярными оказались бензиновые авто.

В 2024 году украинцы приобрели почти 41,7 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Таким образом, по сравнению с 2023-м спрос на "американцев" с пробегом вырос на 46%. Об этом пишет УкрАвтопром.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, которые в 2024-м пополнили автопарк нашей страны, составляет 5,8 года. Наиболее популярными в этом сегменте довольно предсказуемо оказались бензиновые авто. Их доля составила 45%.

Сразу с ними идут электрические автомобили (36%), которые стремительно набирают популярность в нашей стране. На третьем месте находятся гибридные авто (7%), а машины с ГБО и дизельные автомобили охватили 6,5% и 5,5% рынка, соответственно.

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Если говорить о наиболее популярных моделях, то здесь ситуация также оказалась довольно прогнозируемой - с большим отрывом лидирует среднеразмерный электромобиль Tesla Model 3.

ТОП-5 моделей подержанных авто из США:

Tesla Model 3 - 4521 единица;

Tesla Model Y - 3984;

Ford Escape - 2747;

Jeep Cherokee - 2492;

Volkswagen Passat - 2344.

Американские автомобили - что говорят специалисты

Эксперты назвали шесть американских автомобилей, которые лучше обходить стороной. Специалисты не советуют покупать Chrysler 300, Buick Encore GX, Ford Explorer, Dodge Caravan, Cadillac XT4 Sport и Lincoln Aviator.

Каждый из этих автомобилей имеет собственные недостатки. Например, Buick Encore GX требует высоких затрат на техническое обслуживание, тогда как Dodge Caravan имеет низкую топливную эффективность.

Также специалисты назвали американские авто, которые выгоднее покупать подержанными. В список вошли, в частности, Cadillac Escalade ESV, Chevrolet Suburban, Ford F-150 и Chevrolet Corvette.

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