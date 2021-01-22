Всего в 2020 году через интернет было приобретено 12,9 млн железнодорожных билетов.

Пассажиры акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ) в 2020 году приобрели 12,9 млн билетов (66% от общего количества проданных проездных документов) через интернет.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Всего в прошлом году «Укрзализныця» реализовала более 19 млн билетов, из которых 3 млн проездных документов были возвращены пассажирами.

«На этот показатель повлияли карантин в марте-мае 2020 года и последующее введение «красных зон» с июня 2020 года и, как следствие, отмена железнодорожного сообщения», - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

12 января «Укрзализныця» в партнерстве с компаниями Visa и Middleware Inc. запустила чат-бот в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

"Укрзализныця" по итогам 2020 года перевезла в пассажирских поездах дальнего следования более 16 млн пассажиров.

Самым популярным стал маршрут Киев - Харьков - Киев, на котором было перевезено 712,7 тыс. пассажиров.

Вторым по популярности стал маршрут Киев - Львов - Киев (652,8 тыс. пассажиров), третьим - Киев - Днепр - Киев (561,8 тыс.).

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец