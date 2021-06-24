Запорожские мосты, которые являются главным объектом всей программы "Большая стройка", представляют собой большой мостовой комплекс протяженностью 9 км.

В Запорожье после ремонта на Херсонском судоремонтном заводе вернулся самый мощный в Европе плавкран LK-800 "Захарий" и сразу же приступил к работе по строительству Запорожских мостов, являющихся флагманским объектом программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Как сообщает Запорожская ОГА, «Захарий» уже устанавливает вторую секцию пролетного строения вантового моста.

Читайте такжеВ Запорожье завершился самый сложный этап достройки мегамостов в рамках "Большого строительства" ЗеленскогоПосле установки в апреле первой секции «Захарий» в начале мая получил повреждение, столкнувшись с подводной скалой. За время ремонта крана на строительной площадке в Кривой бухте мостостроители собрали уже 6 пролетных секций, к монтажу которых приступил отремонтированный LK-800. Пять из них «Захарий» установит на верховой части, еще одну – в низовой части моста. Для всего вантового моста понадобится 12 пролетных секций.

Запорожские мосты, являющиеся главным объектом всей программы «Большая стройка», представляют собой большой мостовой комплекс протяженностью 9 км. В его состав входят 6 транспортных развязок и 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных строения – вантовый и балочный мосты. Движение по первой очереди балочного моста, соединяющего Хортицкий район Запорожья с островом Хортица, было открыто в конце прошлого года.

Строительство ведется под строгим независимым техническим надзором со стороны Укравтодора и австрийской компании iC-consulenten.

Запорожские мосты начали строить еще в 2004 году, но вскоре работы были заморожены. Строительство возобновилось только в прошлом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Напомним, в ближайшее время в Киеве Укравтодор начнет достройку всех развязок Дарницкого моста. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

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Автор: Иван Бойко