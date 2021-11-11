На Всемирном саммите по климату, который проходит в Глазго, 33 страны и шесть автопроизводителей объявили о полном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в ближайшие два десятилетия.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Саму же инициативу выдвинула Великобритания: согласно ей продажа автомобилей с ДВС должна закончиться не позднее 2040 года.
Кроме 33 стран (Великобритания, Индия, Австрия, Польша, Канада, Турцию и другие страны), совместное заявление подписали ряд автопроизводителей - GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover и китайский концерн BYD.
Среди стран, подписавших заявление, Украины нет.
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Также планируется, что в странах с передовой экономикой от атомобилей с двигателями внутреннего сгорания откажутся уже до 2035 года.
В то же время Германия не поддержала инициативу. Там объяснили отказ отсутствием консенсуса в вопросе, можно ли сохранить использование синтетических видов топлива для ДВС, полученных из возобновляемых источников.
Как сообщал УНИАН, американский автопроизводитель General Motors (GM) пообещал, что к 2035 году будет выпускать автомобили только с нулевыми вредными выбросами в атмосферу.