Среди стран, подписавших заявление об отказе от ДВС, Украины нет.

На Всемирном саммите по климату, который проходит в Глазго, 33 страны и шесть автопроизводителей объявили о полном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в ближайшие два десятилетия.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Саму же инициативу выдвинула Великобритания: согласно ей продажа автомобилей с ДВС должна закончиться не позднее 2040 года.

Кроме 33 стран (Великобритания, Индия, Австрия, Польша, Канада, Турцию и другие страны), совместное заявление подписали ряд автопроизводителей - GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover и китайский концерн BYD.

Среди стран, подписавших заявление, Украины нет.

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Также планируется, что в странах с передовой экономикой от атомобилей с двигателями внутреннего сгорания откажутся уже до 2035 года.

В то же время Германия не поддержала инициативу. Там объяснили отказ отсутствием консенсуса в вопросе, можно ли сохранить использование синтетических видов топлива для ДВС, полученных из возобновляемых источников.

Как сообщал УНИАН, американский автопроизводитель General Motors (GM) пообещал, что к 2035 году будет выпускать автомобили только с нулевыми вредными выбросами в атмосферу.

Автор: Олег Давыгора