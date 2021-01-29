​​​​​​​К 2040 году компания планирует стать полностью углеродно нейтральной.

Американский автопроизводитель General Motors (GM) пообещал, что к 2035 году будет выпускать автомобили только с нулевыми вредными выбросами в атмосферу.

Читайте такжеУченые нашли способ, как сделать из углекислого газа топливо для самолетовК 2040 году компания планирует стать полностью углеродно нейтральной, то есть свести выбросы парниковых газов в атмосферу в целом к нулю.

GM и ранее заявляла о намерении в будущем производить только электромобили, но не называла конкретных сроков перехода на такое производство.

В числе прочего компания обещает, что уже к 2030 году все ее предприятия в США, а к 2035 году во всем мире на 100% перейдут на возобновляемые источники энергии, передает kommersant.

GM также объявила о намерении инвестировать в разработку электромобилей и беспилотных автомобилей $25 млрд в ближайшие пять лет, ранее речь шла о $20 млрд.

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Автор: УНИАН