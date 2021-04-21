По словам министра, проблемы с безопасностью в поездах есть только в Украине.

В большинстве украинских поездов пока нет охраны, ведь обеспечить это не может ни одна страна мира.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет "Громадське".

По словам Криклия, сейчас во многих ночных поездах, которые курсируют на большие расстояния в частности восток Украины, есть внутренняя охрана.

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"Это вообще ненормальная ситуация, когда мы должны думать, чтобы был охранник в вагоне... Это проблема и специфика, которая существует у нас. Для этого у нас есть кнопки вызова полиции, связь мобильная. Просто должна в дальнейшем судебная система привлекать, чтобы была ответственность уголовная", - говорит Криклий.

Инциденты в поездах Украины:

6 апреля сотрудники "Укрзализныци" совместно с Национальной полицией разоружили двух пассажиров поезда № 126 "Константиновка-Киев" – военнослужащих, открывших стрельбу в вагоне. Злоумышленников впоследствии арестовали.

До этого в скоростном поезде "Интерсити" сообщением Киев-Львов пассажиры отличились необычайной "аккуратностью", оставив после себя кучу объедков, лужи кофе, рваная бумага, обертки, стаканчики и пакеты с мусором как на креслах, так и на полу.

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Автор: Юрий Годован