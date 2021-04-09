Один из них будет находиться под арестом на гауптвахте в течение 20 суток, другой - 2 месяца под стражей.

Суд арестовал двух военнослужащих, причастных к стрельбе в поезде «Константиновка-Киев», которая произошла 6 апреля в Харьковской области.

Читайте такжеУстроивших стрельбу в поезде военных уволили (видео)Об этом сообщается на странице Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что 7 апреля суд, рассмотрев материалы Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил о привлечении к административной ответственности одного из участников этого события, признал его виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 172-15 (халатное отношение к военной службе при исполнении служебных обязанностей по доставке корреспонденции в установленные сроки, совершенное в условиях особого периода), ч. 2 ст. 172-16 (бездействие военного должностного лица, а именно непринятие мер по прекращению уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным, совершенное в условиях особого периода), ч. 3 ст. 172-20 (распитие алкогольных напитков и непринятие мер для отстранения от обязанностей военной службы лица, находящегося в нетрезвом состоянии, в условиях особого периода) КоАП, и наложил на офицера административное взыскание в виде ареста на гауптвахте.

По решению суда, общий срок ареста составляет 20 суток, который отсчитывается с момента фактического задержания нарушителя, то есть с 6 апреля.

К офицеру спецсвязи, который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, 7 апреля следственный судья применил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без определения размера залога.

В прокуратуре добавили, что следствие по факту совершения 6 апреля офицером спецсвязи стрельбы в электропоезде продолжается.

Стрельба в поезде: подробности инцидента

Ночью 6 апреля в вагоне поезда «Константиновка-Киев» с участием двух военнослужащих фельдсвязи произошла стрельба.

Нарушители были сняты с поезда спецназовцами на станции Красноград Харьковской области.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская