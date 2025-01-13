На маршруте курсирует капитально восстановленный электропоезд с вагонами второго класса и отдельными местами для пассажиров с инвалидностью.

"Укрзалізниця" сообщила об ускорении дневного регионального поезда №824/823 сообщением Днепр - Харьков на 40 минут в обоих направлениях.

Согласно сообщению пресс-службы в Telegram, в сообщении Днепр - Харьков поезд №824 курсирует ежедневно, кроме среды. Время отправления из Днепра - 16:09, прибытие в Харьков с 21 января - в 20:03 (вместо 20:46).

В сообщении Харьков - Днепр поезд №823 курсирует также ежедневно, кроме четверга. С 22 января отправление из Харькова будет осуществляться в 9:33 (вместо 9:42), а прибытие в Днепр - в 13:22 (вместо 14:11).

Видео дня

"На маршруте курсирует капитально восстановленный электропоезд ЕПЛ2Т с вагонами второго класса, отдельными местами для перевозки пассажиров с инвалидностью, а также двумя вагонами, оборудованными креплением для перевозки велосипедов", - добавили в компании.

Отмечается, что билеты на поезд доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в чат-боте.

Новости "Укрзализныци"

Пассажиры "Укрзализныци" смогут насладиться полноценным обедом во время путешествия. С конца 2024 года компания запустила услугу в тестовом режиме в отдельных поездах. Новое меню в поездах "Укрзализныци" будет включать карпатские деруны, омлет из житомирских яиц, курицу с подольским картофелем и овощами и крымскотатарский плов с говядиной.

Отныне граждане, которые планируют путешествие с "Украинской железной дорогой" на скоростных поездах "Интерсити+" смогут выбрать место по или против направления движения, сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Вас также могут заинтересовать новости: