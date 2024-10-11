Изменения связаны с сооружением Подольско-Воскресенского моста и съездов с него.

Кольцевая киевская электричка меняет свое расписание движения с понедельника, 14 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Kyiv City Express на своей Telegram-странице.

Отмечается, что киевская электричка возвращается к временному графику, по которому курсировала летом. Это связано с сооружением Подольско-Воскресенского моста и съездов с него.

"Город продолжает строительство моста и съездов с него, поэтому терпеливо корректируем расписание. И вместе с киевлянами ждем новую готовую развязку, что позволит и нам вернуться к тактовому кольцевому движению", - говорится в сообщении.

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Пока неизвестно, как долго будут действовать изменения. Однако после открытия развязки городская электричка вернется к привычному графику.

Транспорт в Киеве - последние новости

13 октября в Киеве будет частично ограничено движение транспорта в первой половине дня из-за благотворительного марафона "Незламности". Ограничение движения состоится по двум полосам в направлении с левого на правый берег на Северном мосту.

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