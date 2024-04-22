В компании пока не называют сроков появления новых купе, а также их официального названия.

В немецких поездах появятся двухместные так называемые "купе для поцелуев".

В настоящее время в скоростных междугородних поездах (ICE) Германии в основном общие вагоны с сидениями, или купе на шесть кресел. А теперь Deutsche Bahn анонсировала введение новых закрытых двухместных купе длиной 2 м и шириной 70 см, пишет BILD добавляя, что СМИ уже назвали такие купе - "купе для поцелуев".

"В настоящее время мы разрабатываем новые концепции купе для ICE в соотношении 1:1. Они позволят проводить частные и конфиденциальные разговоры в спокойной обстановке. В настоящее время мы тестируем такие купе на группах пассажиров", - рассказал подробности член правления Deutsche Bahn Михаэль Петерсон.

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В компании пока не называют каких-либо определенных сроков появления новых купе, а также их официального названия.

Немецкие поезда

20 апреля стало известно, что на немецких вокзалах запретят курить марихуану. Deutsche Bahn запретит курение каннабиса на вокзалах, в том числе и на платформах, где есть зоны для курения сигарет. Представитель компании сказала: "Основываясь на законодательном запрете на употребление каннабиса в течение дня в пешеходных зонах или вокруг школ и игровых площадок, мы хотим защитить наших пассажиров, особенно детей и молодых людей, на наших вокзалах. Вот почему мы совсем запретим употребление каннабиса на наших вокзалах".

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