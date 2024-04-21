Железная дорога будет преследовать правонарушения, начиная с 1 июня.

На немецких вокзалах курение марихуаны будет запрещено.

Deutsche Bahn запретит курение каннабиса на вокзалах, в том числе и на платформах, где есть зоны для курения сигарет. После выходных на всех вокзалах страны появятся соответствующие информационные плакаты, передает BILD.

Представитель компании сказала: "Основываясь на законодательном запрете на употребление каннабиса в течение дня в пешеходных зонах или вокруг школ и игровых площадок, мы хотим защитить наших пассажиров, особенно детей и молодых людей, на наших вокзалах. Вот почему мы совсем запретим употребление каннабиса на наших вокзалах".

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Новые правила должны быть полностью запущены примерно через месяц. Железная дорога будет преследовать правонарушения, начиная с 1 июня. До этого времени сотрудники должны рекомендовать путешественникам воздержаться от употребления каннабиса с помощью "дружеских просьб и указаний".

Напомним, с 1 апреля каннабис в Германии не относится к запрещенным наркотическим веществам.

Легализация марихуаны в Германии

22 марта власти Германии приняли решение легализовать марихуану. Таким бразом федеральные земли одобрили предложение министра здравоохранения Карла Лаутербаха о легализации каннабиса.

"Потребление [марихуаны] в Германии возросло за последние годы. Нам нужно переосмыслить этот процесс и бороться с черным рынком. Я сам много лет был противником легализации каннабиса. Теперь изменил свое мнение. Если бы мы не смогли этого сделать, это был бы отличный день для дилеров", - прокомментировал решение Лаутербах.

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