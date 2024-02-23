Продавать марихуану планируют в специальных некоммерческих организациях - "клубах любителей каннабиса", в которых может состоят не более 500 человек.

Парламент Германии одобрил частичную легализацию каннабиса. Проект закона поддержали 407 парламентариев, против документа проголосовали 226 депутатов, еще два человека воздержались.

Как пишет BBC, с 1 апреля людям старше 18 лет будет разрешено выращивать дома для личных целей до трех кустов конопли, а также хранить для личного пользования до 50 граммов марихуаны. В общественных местах будет разрешено иметь при себе до 25 граммов марихуаны.

Продавать марихуану планируют в специальных некоммерческих организациях - "клубах любителей каннабиса", в которых может состоят не более 500 человек. Члены клуба будут выращивать марихуану и распространять ее внутри организации. Подобные клубы должны располагаться на удалении от детских садов и школ, курение марихуаны возле учебных учреждений также запрещено.

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По словам министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, реформа, предложенная правящей коалицией, направлена на борьбу с черным рынком наркотиков, а также на снижение преступности.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет преследоваться полицией, а выращивать ее смогут только юрлица, которые имеют соответствующие документы. Препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту.

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