Украина ранее сделала запрос на этот тип подвижного состава.

Министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нюгорд сообщил, что Норвегия собирается передать Украине 12 дизель-поездов.

Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen. До лета будут отправлены четыре поезда, в течение года - еще восемь.

"Транспорт абсолютно необходим для того, чтобы все работало. Они (украинцы - УНИАН) находятся в состоянии войны и нужно транспортировать много материалов, еды и гражданской помощи", - отметил министр.

По его словам, поезда, которые отправят Украине, не являются новыми - им 40 лет. Но Украина сама сделала запрос на этот тип подвижного состава.

"Вся инфраструктура имеет решающее значение, и мы хотим внести свой вклад как нация. Поезда - еще один конкретный пример этого", - добавил Нюгорд.

Он также отметил, что общая стоимость расходов, связанных с их транспортировкой и подготовкой, составляет 10-12 миллионов норвежских крон.

Помощь Украине от Норвегии

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2022 года стало известно, что Норвегия собирается отправить в Украину 10 мостов для восстановления проезда в пострадавших от боевых действий областях. Их общая стоимость составляет 30 млн норвежских крон (3 млн долл.).

Уже 12 января в Украину прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью Норвежского управления государственных дорог. К тому времени Норвегия стала третьей страной, которая передала Украине гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры.

Ранее, 7 декабря, Норвегия передала 14 миллионов евро для миссии ЕС по тренировке украинских военных. А 10 декабря стало известно, что Норвегия участвует в инициативе "Генераторы надежды", которая призвана помочь нашему государству справиться с обстрелами критической инфраструктуры.

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