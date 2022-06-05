По словам эксперта, ситуация с наличием горючего по стране неоднородна.

После отмены госрегулирования цен на топливо ситуация на украинских АЗС начала меняться.

Об этом, как сообщает НВ, заявил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

По словам эксперта, ситуация с наличием горючего по стране неоднородна.

"Очевидное улучшение в столице: к OKKO и WOG активно подключилась сеть KLO, есть признаки жизни на AMIC. Газ и дизель уже встречаются без очередей, бензин нужно поискать, а потом постоять. Но за бензином по 69 грн/л очередей нет (потолок достигнут?)", — отметил эксперт.

Куюн также добавил, что сравнительно неплохая ситуация с наличием топлива на Западе. Хуже всего – на Востоке и частично — на Юге.

Ситуация на АЗС:

За май автогаз на АЗС подорожал почти на 10 гривень за литр.

В Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС.

29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Госпродпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.

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