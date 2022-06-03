Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС выросла до 42,29 гривен за литр.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС выросла на 1,68 грн/л – до 42,29 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 2,01 грн/л и 0,98 грн/л, до 42,00 и 41,98 грн/л соответственно.

Сети АЗС "Автотранс" и SOCAR повысила цену на 1 грн/л - до 40,98 и 41,98 грн/л.

На станциях UPG продукт подорожал на 3 грн / л, до 37,00 грн / л.

Кроме того, на 0,25-2,5 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нафта", Shell, "Нефтек", "Катрал" и других.

Как сообщал УНИАН, за май автогаз на АЗС подорожал почти на 10 гривен за литр.

В Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Госпродпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.

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