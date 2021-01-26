Из-за сложных погодных условий на трассе Киев-Чоп (объездная дорога г. Ровно) наблюдалось замедленное движение малогабаритного транспорта и автобусов.

Во вторник, 26 января, на трассе Киев-Чоп в Ровенской области приостановили движение крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что из-за сложных погодных условий на трассе Киев-Чоп (объездная дорога г. Ровно) наблюдалось замедленное движение малогабаритного транспорта и автобусов. В регионе сильный снегопад и шквальный ветер до 20 м/с.

"Дорожники временно приостановили движение грузовиков для расчистки дорог снегоуборочной техникой", говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

На 26 января синоптики обещали снег в западных областях на Волыни и Ровенщине. В северных и центральных областях местами будут метели.

На остальной территории страны будут идти дожди. Днем в Украине обещают от 0 до 5 градусов тепла. На западе столбики термометров покажут около нуля. На высокогорье Карпат будет холодно — температура опустится до 7-12 градусов мороза.

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Автор: УНИАН