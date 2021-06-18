В Киеве временно откроют для проезда улицу Сагайдачного
Как сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский в Facebook, улица Сагайдачного временно станет проезжей из-за реконструкции улицы Андреевской.
«Уже 21 июня "Киевавтодор" начнет масштабную реконструкцию улицы Андреевской. На время работ движение на ней будет перекрыто. Временный объезд организуют через ул. Сагайдачного", - написал Мондриевский.
По его словам, после завершения работ на Андреевской запланировано обновить и ул. Сагайдачного. Также власти столицы планируют разработать новую схему организации дорожного движения на Подоле.
Читайте также"Большая стройка" с 2022 года полностью отказывается от средних текущих ремонтов дорогКак сообщили в КК «Киевавтодор», с 06:00 21 июня до 20 августа на части Андреевской улицы перекроют движение транспорта. На первом этапе ее будут обновлять между улицами Боричев Ток и Сагайдачного.
Временный объезд будет организован через улицу Сагайдачного.
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