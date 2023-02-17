Польское направление является ключевым в увеличении пропускной способности украинской западной границы.

На двух участках украинско-польской границы возобновили движение поездов, что должно существенно нарастить пропускную способность украинской западной границы.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, для этого "Укрзализныця" отремонтировала почти 70 км путей, обновила 10 мостов на участках "Госграница - Старжава - Хыров - Нижанковичи - Госграница" (линия 102) и "Хиров - Самбор".

Также перевозчик отремонтировал вокзальную инфраструктуру в Хирове, Нижанковичах и Старжаве.

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"Благодаря завершению этих проектов мы существенно нарастим пропускную способность нашей западной границы, в частности его ключевого направления - польского. Это дополнительные возможности для экспортеров, дополнительные логистические пути для транспортировки международной помощи Украине и ускорения практической интеграции Украины в европейский рынок", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он также отметил, что в прошлом году была завершена реконструкция и электрификация участка "Ковель - Изов - Госграница".

Кроме того, в ведомстве добавили, что сейчас продолжается развитие автомобильной пограничной инфраструктуры в рамках проекта "Открытая граница", инициированного президентами Украины и Польши.

В частности, был открыт для движения пустых грузовиков пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховице", модернизирована и увеличена пропускная способность пункта "Краковец - Корчевая", а также найдено инфраструктурное решение для уменьшения очередей в пункте "Ягодин - Дорогуск".

Пункт пропуска на границе с Польшей

13 февраля 2023 года на украинско-польской границе заработала временная инфраструктура нового контрольно-пропускного пункта "Нижанковичи-Мальховице".

Пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" обустроен в рамках проекта "Открытая граница". Ожидается, что новый пункт пропуска позволит существенно разгрузить существующие пункты и ускорить грузовую и пассажирскую логистику на украинско-польской границе.

Проект основан в 2022 году в рамках договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды и согласован на украино-польских межправительственных консультациях.

В рамках проекта в частности обновлена и расширена пропускная способность пункта пропуска "Краковец-Корчева", а также найдено решение для уменьшения очередей на пункте "Ягодин – Дорогуск".

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