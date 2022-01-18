На станциях сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 27 копеек за литр.

Розничные сети АЗС в Украине с 17 по 18 января повысили стоимость топлива в пределах 0,1-0,6 гривни за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

На станциях сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 27 коп./л: бензин А-92 — до 28,85 грн/л, бензин А-95 — до 30,85 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,20 грн/л, до 29,46 грн/л.

На заправках "Укргазвыдобування" бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 31,10 грн/л, на А-95 — до 31,90 грн/л, на ДТ — до 31,19 грн/л.

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В сети "Фактор" на 20 коп./л выросли цены бензинов и на 60 коп./л — дизтоплива.

Предельные цены:

13 января Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 95 копеек - до 27,92 грн за литр. В то же время стоимость дизельного топлива повысилась на 1,34 грн - до 25,16 грн за литр. С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 32,92 грн за литр, дизтоплива – 32,16 грн за литр.