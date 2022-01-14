На станциях сети Shell бензин А-95 подорожал до 32,92 грн / л.

Розничные сети АЗС в Украине с 13 по 14 января повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1,3 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Так, на станциях сети Shell бензины подорожали на 90-95 коп./л: бензин А-92 — до 32,39 грн/л, бензин А-95 — до 32,92 грн/л. цена ДТ выросла на 1,34 грн./л, к 32,16 грн/л.

Бензины в сети SOCAR подорожали на 0,95-1 грн/л В сети UPG бензины подорожали на 1 грн/л, ДТ — на 1,3 грн./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,30 грн/л, на А — 92 — до 31,90 грн/л, на ДТ - до 29,90 грн/л.

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Сети AMIC, "Параллель", "Автотранс", "Автопорт", Prime, Chipo, Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,3 грн/л.

Как сообщал УНИАН, 13 января Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 95 копеек - до 27,92 грн за литр. В то же время стоимость дизельного топлива повысилась на 1,34 грн - до 25,16 грн за литр. С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 32,92 грн за литр, дизтоплива – 32,16 грн за литр.

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