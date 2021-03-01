На сегодняшний день объявлено об открытии опытно-конструкторской работы «Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ».

Министерство обороны Украины планирует кардинально обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время объявлено об открытии опытно-конструкторской работы «Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных сил Украины».

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«Планируется, что обновление парка автомобилей многоцелевого назначения будет осуществлено после приема выбранного образца на вооружение ВСУ», - заявил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, сейчас основную группу армейских автомобилей, которые используются в видах и отдельных родах войск ВСУ, составляют УАЗы различных модификаций, которые уже морально и физически устарели. «А модернизация и выпуск новых моделей и модификаций этих автомобилей и запасных частей к ним осуществляются предприятиями государства-агрессора Российской Федерации. Поэтому принято принципиальное решение о постепенном выводе их из эксплуатации», - добавил Таран.

По словам министра, первыми такие автомобили получат подразделения и воинские части Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задачи в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Предыдущие поставки

В Вооруженные силы Украины в 2019 году было направлено более 7,4 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники, в частности ПТРК "Стугна", "Корсар", гаубицы 2С1 "Гвоздика", различные виды бронетанкового вооружения и беспилотников, самолеты МиГ-29, Су-27, вертолеты Ми-8, Ми-2, радиолокационные станции и боевые катера Island, МБАК, "Кентавр".

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Автор: Юлия Янкевич