На первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования.

Министерство инфраструктуры сегодня, 22 сентября, запускает пилотный проект по внедрению единого электронного билета для разных видов транспорта SmartTicket.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на форуме Infrastructure Digital Day в Киеве.

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«Сегодня мы официально даем старт пилотному проекту единого цифрового билета SmartTicket... Он позволит не ходить по разным местам, чтобы купить авиабилеты, автобусные, железнодорожные билеты, а все получить в одном месте в несколько кликов», - сказал Криклий.

"Мы официально даем старт пилотному проекту единого цифрового билета SmartTicket", - заявил Криклий

На первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве.

SkyUp и Gunsel Lines

Единый электронный билет SmartTicket в ноябре будет доступен для компаний SkyUp и Gunsel Lines, а также пригородных поездов «Укрзализныци».

«В ноябре вместе с SkyUp и Gunsel Lines стартуем с единым е-билетом для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок, а также пригородных поездов «Укрзализныци». В декабре начинаем сотрудничество с Bolt", - отметил Криклий в Телеграм-канале.

«Билеты можно приобрести на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua», - сообщил Криклий.

Цена билета

Стоимость единого билета будет равна стоимости отдельных билетов, но министерство дорабатывает так называемую экономическую составляющую сервиса.

Планируется программа лояльности - скидки, накапливание расстояний и т.п.

В каких городах будет работать билет

Сейчас один проездной на все виды общественного транспорта действует в таких городах, как Киев, Харьков и Днепр. Криклий заверил, что до конца года услуга будет возможна во всем столичном транспорте, в Харькове, Мариуполе и Львовской области. Кроме того, это касается автобусных и авиаперевозчиков. Ориентировочно в течение месяца к Smart Ticket подключат весь муниципальный транспорт Киева.

Хронология событий

Власти столицы Украины планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок на 1 апреля 2020 года.

2 июня 2020 года Министерство инфраструктуры снова анонсировало запуск единого электронного билета для метро и железной дороги в Киеве.

Планировалось, что с 1 июля Киев окончательно перейдет на электронный билет. Сообщалось, что рассчитаться за проезд в общественном транспорте можно будет исключительно безналичным способом. Также в столице с июля планировали частично изменить правила льготного проезда в городском общественном транспорте.

1 июля 2020 года мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение об отсрочке полного перехода на единый электронный билет в общественном транспорте столицы до конца года.

29 июля 2020 года Кабмин одобрил запуск единого электронного билета на различные виды транспорта.

О том как пользоваться электронным билетом, где его купить и как вернуть в случае ненадобности, читайте здесь.

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Автор: Павел Степанец