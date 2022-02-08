Украинская делегация во главе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым во время рабочей поездки в Польшу наработала ряд конкретных решений для выхода из затянувшегося транспортного кризиса. В частности, должно быть существенно увеличено количество разрешений для украинских автоперевозчиков.

Об этом информирует Мининфраструктуры.

По словам министра, уже состоялось несколько этапов сложных переговоров.

"Наконец совместными усилиями были наработаны конкретные решения для выхода из длительного транспортного кризиса. В частности, польская сторона впервые за последние 7 лет обязалась существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков", - отметил Кубраков.

Также, по результатам переговоров, уже с 10 февраля 2022 года Укрзализныця сможет снять запрет на перевозку транзитных грузов Украиной в Польшу.

По словам главы Минифраструктуры, достигнутые между правительствами двух стран договоренности позволяют перейти к обсуждению и реализации важных межправительственных инфраструктурных проектов, в том числе и тех, которые реализуются в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Среди прочего речь идет о реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой и реконструкции участка Мальховице — Нижанковичи на украинско-польской границе.

Кроме этого, по программе президента "Большая стройка" в рамках интеграции украинской транспортной сети в европейскую планируется строительство первой концессионной дороги Краковец — Львов — Броды — Ровно; масштабное обновление дороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин с повышением ее до i-а категории; модернизация международных автомобильных пунктов пропуска, в том числе в Ягодине.

Также Украина ведет активную работу по включению в индикативные карты TEN-T маршруту Киев — Знаменка (дорога Н-01), железнодорожных участков Коростень — Житомир — Бердичев и Стрый — Ивано-Франковск через Долину рек Днепр и Южный Буг.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского к 2024 году планируется обновить 24 тысячи километров дорог.