С учетом предельной торговой наценки, в течение мая стоимость бензина не должна превышать 29,84 грн за литр.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило среднюю стоимость бензинов на 1,5%, до 24,84 грн за литр с 25,22 грн за литр.

Об этом сообщается на сайте министерства.

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В то же время, стоимость дизельного топлива осталась без изменений.

С учетом предельной торговой наценки, в течение мая стоимость бензина не должна превышать 29,84 грн за литр, дизельного топлива - 27,89 грн за литр.

Государственное регулирование цен

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн за литр, бензинов - 30,22 грн за литр.

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Автор: Игорь Орел