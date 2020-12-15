В Киеве после многочасового перерыва возобновили работу две центральных станции метро

Станции и пересадка были закрыты на вход и выход ориентировочно с 15:00.

В Киеве открыли станции метрополитена "Крещатик"и" Майдан Незалежности". Об этом сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook. "Станции "Крещатик", "Майдан Незалежности" и пересадка работают в обычном режиме", - говорится в сообщении. Читайте такжеВ Киеве после праздников может подорожать проезд в маршрутках: сколько придется платит Протесты ФОПов и работа метро: что произошло в Киеве Станции "Крещатик", "Майдан Незалежности" и пересадка были закрыты на вход и выход ориентировочно с 15:00.

В метрополитене заявили, что станции закрыты из-за анонимного звонка о минировании для проведения проверки. Проверка длилась достаточно долго, из-за чего на некоторых станциях образовались огромные толпы из пассажиров.

В то же время сегодня в центре Киева продолжались массовые мероприятия.

Около 13:00 участники акции "СТОП локдаун!", организованная движением "SaveФОП", спустились от здания Верховной Рады на Майдан Незалежности и перекрыли Крещатик.

Позже правоохранители снесли палатки ФОПов на Майдане, произошла стычка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Участники акции "СТОП локдаун!", организованная движением "SaveФОП", требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1(2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Юлия Петриченко

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