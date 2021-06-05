Таким образом, авиакомпания пересмотрела свои планы по возобновлению полетов в Польшу, которое планировалось на 18 июня 2021 года.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановила старт своих авиарейсов в Польшу.

Об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика. Там отмечается, что авиакомпания пересмотрела свои планы по возобновлению полетов в Польшу, которое планировалось на 18 июня 2021 года.

"Причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, которое наблюдает авиакомпания на данном направлении", - отмечается в сообщении.

В сообщении говорится, что МАУ будет анализировать рынок как прямым (point to point) пассажиров, следующих из/в Польшу, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине. "В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут возобновлены", - сообщил авиаперевозчик.

Читайте такжеАвиакомпания МАУ решила сократить свой парк на 20%Для пассажиров, которые купили билеты на отмененные теперь рейсы возможны следующие действия:

Изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии с тарифом в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом.

Обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом на веб-сайте МАУ.

Возврат средств.

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Автор: Ирина Погорелая