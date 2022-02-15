Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

15 февраля 2022 года розничные сети АЗС 15 февраля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом заявили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, сообщает Enkorr.

На станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 20-40 коп./л: бензин А-92 — до 34,75 грн/л, бензин А-95 — до 35,19 грн/л, дизтопливо — до 34,99 грн/л.

На WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 и 36,75 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

Средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 23 коп./л и составила 33,46 грн/л, бензин А-95 подорожал на 21 коп./л — до 34,36 грн/л, а дизельное топливо — на 16 коп./л, до 33,60 грн/л.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Госрегулирование цен:

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.