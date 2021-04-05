Корректировка цен проведена в рамках подготовки меморандума между участниками рынка и Кабмином.

Сетевые операторы Украины с 2 на 5 апреля снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,1-1,5 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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Сообщается, что, например, на станциях ОККО и WOG цена бензина марки А-92 опустилась на 1 грн/л, до 29,49 грн, а А-92 подешевел на 1,5 грн/л, до 29,99 грн.

В сети KLO бензин А-92 подешевел на 10 копеек за литр, до 29,19 грн, бензин А-95 - до 29,49 грн/л (-70 коп.). На UPG бензины подешевели на 40 копеек за литр.

Отмечается, что, согласно информации представителя розничного рынка, корректировка цен проведена в рамках подготовки меморандума между участниками рынка и Кабмином, который будет подписан сегодня во второй половине дня. Текст документа еще не опубликован, но, по информации участника рынка, предусматривается, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно лишь в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.

Что этому предшествовало

По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Украине были созданы региональные спецкомиссии, которые будут бороться с фальсификатом бензина, дизеля и сжиженного газа на АЗС.

Ранее в течение нескольких месяцев наблюдался рост цен на топливо на украинских из-за существенного увеличения стоимости нефти на мировых рынках.

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Автор: Игорь Орел