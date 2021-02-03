Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в январе стала Toyota.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе, по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, сократились на 19% – до 5,7 тысячи единиц.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в январе стала Toyota. За январь 984 автомобиля этой японской марки пополнили украинский автопарк. Свой результат января 2020 года Toyota ухудшила на 18%.

Второй по популярности стала марка Renault с результатом 730 зарегистрированных авто. От своего показателя января 2020 года марка отстала почти на 31%.

Третье место в рейтинге марок у Skoda, которая улучшила свой прошлогодний показатель на 4% - до 486 машин.

На четвертой позиции Kia - 329 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 24% меньше, чем годом ранее.

Замыкает пятерку лидеров Nissan с результатом 306 авто (-42%).

Также в ТОП-10 месяца вошли: Suzuki - 282 штуки (+38%); Hyundai - 277 штук (-24%); Mazda - 244 штук (+24%); Peugeot - 182 шт. (-31%); Ford - 167 штук (-6%).

Бестселлером января 2021 года стал автомобиль Toyota RAV4, в активе которого 430 регистраций.

Что этому предшествовало

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2020 году сократились по сравнению с 2019 годом на 3% – до 85,5 тысячи единиц.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в 2020 году стала Renault.

Справка УНИАН

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

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Автор: Павел Степанец