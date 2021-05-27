Укравтодор разработал и внедрил единую систему E-ROAD, которая сделает более эффективным управление сетью автодорог и реализацию инфраструктурных проектов, в том числе в рамках «Большой стройки» Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил в Facebook Укравтодор.

«E-ROAD сопровождает все этапы восстановления и содержание автодорог или искусственных сооружений: от планирования и разработки проекта к ремонту или строительству. Система позволяет в реальном времени следить за выполнением работ на дорогах, обеспечивая прозрачность во взаимодействии между службами автомобильных дорог в областях (САД) и подрядными организациями, а также между САД и Укравтодором», - говорится в посте.

Система содержит интерактивную карту дорожных работ с информацией о контрактах подрядчиков и актуальном ходе строительства. Благодаря использованию оперативных и объективных данных в E-ROAD становится возможным еще более жесткий контроль над использованием средств и соблюдением сроков работ. Информация в системе обновляется ежедневно, благодаря чему оперативность принятия решений заказчиками работ растет.

По данным Укравтодора, ранее контроль над ходом выполнения работ осуществлялся на основе бумажной документации, что снижало скорость обработки данных.

Теперь новая система автоматически сможет приоритизировать проекты, анализировать предложения от САД, сравнивать планы финансирования проектов. Кроме этого, через систему будет происходить контроль над выполнением ремонта, строительства и реконструкции: в частности, над соблюдением контрольных дат и показателей по основным видам работ, объемами перечисленных средств подрядчику.

Также E-ROAD будет контролировать установление площадок Системы взвешивание-в-движении (WIM). Система способна обрабатывать предоставленную WIM информацию относительно потока транспортных средств и осуществленных нарушений, суммы потенциальных штрафов, а также искать нарушителя по номерным знакам.

«Пока система E-ROAD - только для внутреннего пользования, однако Укравтодор работает над дополнительным функционалом для граждан, благодаря которому те смогут участвовать в процессах контроля над ремонтом дорог», - отметили в Укравтодоре.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко, Укравтодор планирует до конца 2023 года обновить всю сеть трасс между городами, которая составляет около 20 тыс. км.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь