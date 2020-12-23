На улицах столицы зафиксировано около двух десятков ДТП.

Днем 23 декабря дорожное движение в Киеве сковали глухие пробки на фоне внезапного снегопада.

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Об этом свидетельствуют данные карт Google. Так, на дорогах столицы зафиксировано около двух десятков аварий.

Движение осложнено на въездах и выездах из Киева, а также на важнейших транспортных артериях и в центре города.

В частности, пробки тянутся от Житомирского шосcе через проспект Победы и бульвар Тараса Шевченко к самому центру Киева.

Пробки также сковали движение на улице Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе.

Снег в Киеве

Киев в среду, 23 декабря, начало засыпать снегом. Осадки фиксируют в нескольких районах украинской столицы.

По состоянию на утро, на 10:00, снег можно наблюдать в Подольском районе. Там он менее чем за час присыпал землю. В Святошинском районе осадки тоже есть, но не такие сильные.

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Автор: Дмитрий Захаров