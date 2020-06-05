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Накануне длинных выходных практически весь Киев стоит в пробках (карта)

15:20, 05 июня 2020
Транспорт
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Коллапс на дорогах в Киеве / скриншот Google-карта

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

В частности, в пробках застрял центр города и Подол - затруднено движение возле станций метро Контрактовая площадь, Почтовая площадь, Крещатик, Майдан Незалежности, Театральная, Золотые ворота, Университет, Площадь Льва Толстого, Кловская и Олимпийская.

скриншот Google-карта

Также небольшие заторы наблюдаются у станций метро Дворец Спорта, Печерская, Арсенальная.

В тянучке стоят машины на проспекте Победы от метро Шулявская аж до метро Святошино.

Кроме того, значительные пробки на бульваре Тараса Шевченко, Дружбы Народов и Леси Украинки, а также Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Голосеевском и Степана Бандеры.

скриншот Google-карта

Пробки также зафиксированы на Дарницком мосту. В обе стороны затруднено движение на Северном и Южном мосту, а также на мосту Метро и мосту Патона.

скриншот Google-карта

Как сообщал УНИАН, на столичном Крещатике возле здания Киевской городской государственной администрации (КГГА) протестуют вкладчики банка «Аркада». Они частично перекрыли центральную улицу Киева.

Киевский метрополитен уже чаще ограничивает вход на некоторых станциях в час пик. По состоянию на сейчас пять станций метро находятся под особым контролем.

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