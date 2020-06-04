Киевский метрополитен расширил список станций, которые закрывают на вход

Вход на станции ограничивают на 20-30 минут в пиковые часы, чтобы растянуть пассажиропоток.

Киевский метрополитен уже чаще ограничивает вход на некоторых станциях в час пик. По состоянию на сейчас пять станций метро находятся под особым контролем.

Об этом рассказала заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон, пишет "РБК-Украина".

По ее словам, сейчас метрополитен ежедневно перевозит ориентировочно 700 тысяч пассажиров.

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"Идет ослабление карантинных мероприятий на общегосударственном уровне, восстанавливается движение пригородных поездов, увеличивается количество автобусов, увеличивается количество маршрутов, которые приезжают в Киев. Соответственно, будет увеличиваться количество пассажиров. У нас нет каких-то конкретных дат, когда пассажиропоток должен достичь какого-то предела", - отметила Макогон и напомнила, что до карантина общий пассажиропоток составлял полтора миллиона в день.

При этом она уточнила, что ограничение на вход означает, что станция работает на одни или две двери. Сейчас на пяти станциях количество пассажиров увеличилось, поэтому они находятся под особым контролем.

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"Мы следим за пассажиропотоком в оперативном режиме. Под особым контролем - станции "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная", "Почайна". Это те, на которых в последние дни растет пассажиропоток", - сказала она.

Макогон отметила, что в пиковые часы на 20-30 минут эти станции могут ограничивать на вход, что позволяет растянуть пассажиропоток.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о необычном инциденте на одной из станций столичной подземки.

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