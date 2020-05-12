Киев после смягчения карантина замер в огромных пробках: службы такси "взвинтили" цены в два раза (видео)

Даже с большой переплатой вызвать такси в столице сейчас очень сложно.

В столице с утра 12 мая наблюдаются огромные пробки, транспорт для сотрудников предприятий и медиков начал ходить с большими задержками.

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Как свидетельствуют данные карт Google, по состоянию на 11:00 пробки возникли на всех мостах через Днепр, в направлении правого берега, а также на Подоле, Рыбальском острове, на проспекте Победы и в районе Лукьяновки – на улицах Дегтяривской и Юрия Ильенко, а также на улице Елены Телиги.

Как сообщает корреспондент УНИАН, проблемами киевлян тут же воспользовались столичные службы такси. Так, сегодня маршрут, который еще вчера стоил 90 грн, сегодня обходится в 170-180 грн.

Но даже за такие деньги уехать сложно. Машины не принимают заказы, а операторы отвечают на звонки с большой задержкой.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с сегодняшнего дня началось официальное ослабление карантина - стартовал первый этап снятия ограничений.