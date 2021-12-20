По прогнозам синоптиков уже в эти сутки резкое похолодание накроет всю Украину, в том числе и Киев. Температура ночью снизится до -9-11 градусов мороза, в связи с чем киевлянам дали несколько рекомендаций.
Как отметили в пресс-службе КГГА, на дорогах столицы ожидается гололедица (и уровень опасности, желтый). Порой небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью -11-13 градусов мороза, днем -6-8 градусов мороза.
Предлагаем рекомендации, которых стоит придерживаться во время значительного снижения температуры воздуха:
- Одеваться многослойно
Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна.
- Защищать открытые участки кожи, надевать перчатки, шапку, шарф, поднимать воротник.
- Обувь следует обувать только сухую, а также стоит помнить, что она не должна сдавливать ногу.
- Не выходить на мороз голодными
Обязательно хорошо поесть, желательно что-то высококалорийное.
- Заходить каждый час или пол часа в теплое помещение, если проводите целый день на улице.
- Двигаться на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела.
- Подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки - алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла.
- Ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.
Отметим, синоптики предупредили о резком похолодании по всей Украине.