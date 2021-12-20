Во вторник, 21 декабря, в Украине существенно похолодает. Ночью ожидаются морозы до -13°, а днем по всей стране столбики термометров покажут от -1° до -8°.

По прогнозам синоптиков уже в эти сутки резкое похолодание накроет всю Украину, в том числе и Киев. Температура ночью снизится до -9-11 градусов мороза, в связи с чем киевлянам дали несколько рекомендаций.

Как отметили в пресс-службе КГГА, на дорогах столицы ожидается гололедица (и уровень опасности, желтый). Порой небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью -11-13 градусов мороза, днем -6-8 градусов мороза.

Предлагаем рекомендации, которых стоит придерживаться во время значительного снижения температуры воздуха:

Одеваться многослойно

Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна.

Защищать открытые участки кожи, надевать перчатки, шапку, шарф, поднимать воротник.

Обувь следует обувать только сухую, а также стоит помнить, что она не должна сдавливать ногу.

Не выходить на мороз голодными

Обязательно хорошо поесть, желательно что-то высококалорийное.

Заходить каждый час или пол часа в теплое помещение, если проводите целый день на улице.

Двигаться на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела.

Подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться.

Нельзя употреблять алкогольные напитки - алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла.

Ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.

Отметим, синоптики предупредили о резком похолодании по всей Украине.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виктория Гордиенко