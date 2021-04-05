Меморандум также будет способствовать дальнейшему трудоустройству украинских моряков на судах под флагами Катара.

Украина и Катар в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в арабскую страну подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и коммуникаций Катара относительно взаимного признания дипломов/свидетельств моряков.

Читайте такжеУкраина подписала нефтегазовый меморандум с КатаромОб этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

«Защита прав и интересов украинских моряков - один из главных приоритетов для Министерства инфраструктуры. Сегодняшним Меморандумом о взаимопонимании с Министерством транспорта и коммуникаций Катара мы открываем окно новых возможностей для дальнейшего профессионального развития наших моряков. Меморандум создаст надлежащий правовой механизм взаимного признания дипломов/свидетельств моряков между нашими странами», - цитирует пресс-служба его слова.

По словам министра, меморандум будет способствовать дальнейшему трудоустройству украинских моряков на судах под флагами Катара.

Кроме этого, документ предусматривает урегулирование вопроса относительно направлений и форм сотрудничества между Украиной и Катаром в сфере морского транспорта и образования.

Визит Зеленского в Катар

Президент Украины с супругой сегодня находится с официальным визитом в Катаре. По словам Зеленского, между Украиной и Катаром уже подписано 13 важных документов.

Также стороны обсуждают перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец