Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.

Президент Украины Владимир Зеленский и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, встреча состоялась в рамках официального визита Зеленского в Катар.

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Во время разговора стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие в рамках международных организаций и актуальную международную и региональную проблематику.

Собеседники отметили важность поддержания высокой динамики политического диалога, необходимость наращивания объемов двусторонней торговли и дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества. Стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются.

Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.

«Украина рассматривает Государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара», - подчеркнул глава Украинского государства.

Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов. Президент Украины рассказал Эмиру Государства Катар о реализации проекта «Большое строительство».

«Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам «Большого строительства» уже в этом году», - сказал Зеленский.

Также отмечалась важность расширения проектов концессии украинских портов.

В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.

Со своей стороны Аль Тани отметил желание и готовность катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной.

Кроме того, обсудили противодействие распространению коронавируса и минимизацию его негативного влияния.

Зеленский поблагодарил эмира Государства Катар за предоставленную в 2020 году гуманитарную помощь Украине для борьбы с COVID-19. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в этой сфере.

Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину в удобное для него время.

Что этому предшествовало

В интервью катарским сми президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и Арабском мире в целом.

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Автор: Виктория Токарева