Никаких изменений в работе двух указанных станций метро пока не планируют.

Никаких изменений в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" пока не планируют, заявили в Киевской городской госадминистрации после публикации в СМИ об угрозе закрытия еще нескольких станций столичной подземки из-за аварийности тоннелей.

"Капитальный ремонт тоннелей между этими станциями, который планировали заранее, будут выполнять без остановки движения поездов. Окончательные проектные решения определят после государственной экспертизы", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году и требуют планового капитального ремонта части участка тоннеля. Сейчас эти станции и перегонные тоннели работают в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги.

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Обращается внимание, что "Киевский метрополитен" заблаговременно информировать пассажиров о начале ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метро.

Ремонт в Киевском метро

9 декабря было срочно остановлено движение поездов киевского метро Оболонско-Теремковской линии на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" из-за подтопления тоннеля.

В марте с.г. мэр столицы Виталий Кличко заявил, что запланированные работы на аварийном участке тоннеля "синей" ветки метро выполнены на 40%. По его словам, городские власти делают все возможное, чтобы восстановить движение метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в конце лета.

В то же время, глава Офиса трансформаций Максим Бахматов заявил, что часть синей ветки метро, которую закрыли на ремонт 9 декабря, может возобновить работу через несколько лет. Он считает, что аварийную часть тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" нужно не ремонтировать, а строить заново и на такие работы нужно от 2-х до 5-ти лет.

А 19 апреля издание "Коммерсант Киевский", ссылаясь на собственные источники в КГГА, опубликовало информацию, что на той же "синей" ветке Киевского метрополитена готовятся к закрытию еще нескольких станций. Речь идет о "Почайне" и "Тараса Шевченко". У столичных властей, как пишет издание, также есть вопросы к техническому состоянию "Почтовой площади", которая испытывает высокую нагрузку из-за плотного автомобильного трафика, незавершенной транспортной развязки и офисных новостроек. По словам собеседника издания, вопрос о "Почтовой площади" пока рассматривается на уровне экспертного обсуждения. Закрытие "Почайной" и "Тараса Шевченко" неизбежно.

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