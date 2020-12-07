Вместе с тем чиновники не планируют закрывать междугороднее и международное сообщение.

Министр Кабинета министров Олег Немчінов сообщил, что общественный транспорт во время локдауна, который предлагается ввести в начале января следующего года, будет работать со значительными ограничениями.

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Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Министр отметил, что в случае введения локдауна для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.

В ответ на вопрос, почему во время возможного жесткого карантина в январе предлагается разрешить работу общественного транспорта и не закрывать междугородное сообщение, хотя многие пассажиры игнорируют масочный режим, Немчинов сказал: «От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В этом случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили..., то речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями – с использованием исключительно сидячих мест».

"Вы вспомните начало карантина в Украине, и какой проблемой был подъезд медиков, проезд работников, которые остаются работать (во время локдауна – УНИАН).

В данном случае эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест разрешить пользование общественным транспортом, а также межрайонное и межобластное сообщение», - подчеркнул министр.

Зимний локдаун в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав предложит правительству ввести жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью три недели.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьеру Денису Шмигалю не вводить локдаун в декабре.

Накануне Шмыгаль заявил, что вводить жесткий локдаун в Украине придется в январе.

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Автор: Константин Гончаров