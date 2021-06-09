Соглашение заключено 14 февраля 2021 года в городе Абу-Даби.

Правительство утвердило меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

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Решение принято без обсуждения.

Соглашение заключено 14 февраля 2021 года в городе Абу-Даби.

Выдача водительских прав в Украине

17 июля 2020 года в Украине изменили правила выдачи водительских прав.

Согласно инструкциям при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D, а максимально допустимый перерыв в навыках вождения увеличен до 3 месяцев.

В случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории.

Украинские права в Италии

1 июня 2021 года соглашение между Украиной и Италией о взаимном признании и обмене водительского удостоверения временно прекратило свое действие.

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Автор: Леся Лещенко