Британцы будут поставлять в Украину обновленный электрокроссовер

В Украине в официальных дилерских центрах усовершенствованный Jaguar I-Pace появится в 4 квартале 2020 года

Британский автопроизводитель объявил о выходе обновленной версии электрокроссовера Jaguar I-Pace, которая получила ряд улучшений, включая ускоренную зарядку и переработанную информационно-развлекательную систему Pivi Pro.

В Украине в официальных дилерских центрах усовершенствованный Jaguar I-Pace появится в 4 квартале 2020 года, стоимость электромобиля 2021 модельного года для украинского рынка будет сообщена дополнительно. Об этом сообщает Itc.ua.

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Что изменилось

Новая версия I-Pace оснащена встроенным зарядным устройством мощностью 11 кВт, что позволяет зарядить авто в ускоренном темпе от трехфазных источников электроэнергии. Подключаться можно к настенной домашней зарядной станции мощностью 11 кВт, что даст 53 км запаса хода после подзарядки в течение часа (WLTP). Чтобы зарядить аккумулятор от 0 до 100% понадобится 8,6 часа, что является типичной ситуацией при подзарядке ночью в домашних условиях.

Однофазные источники тока и использование настенных домашних зарядных станций мощностью 7 кВт обеспечивают до 35 км запаса хода после зарядки в течение часа. Полный заряд при таких условиях возможен после 12,75 часов зарядки. Заряжаясь от скоростного зарядного устройства мощностью 50 кВт, за 15 минут авто получит запас хода до 63 км. За эти же 15 минут зарядное устройство мощностью 100 кВт предоставит запас хода до 127 км.

Новинка — это первый Jaguar с новой информационно-развлекательной системой Pivi Pro. Виртуальная цифровая панель приборов с экраном 12,3-дюйма, 10-дюймовый верхний и 5-дюймовый нижний сенсорные экраны, а также многофункциональные сенсорные поворотные переключатели сочетаются с графикой, вдохновленной смартфонными интерфейсами.

Обновленная система вдвое сокращает этапы, которые водитель проходил для установления пункта назначения. Карта масштабируется и перемещается кончиками пальцев, как в смартфоне. Pivi Pro помогает проложить оптимальный маршрут благодаря алгоритмам самосовершенствования, навигация оптимизирует маршрут и может остановить голосовые указания, когда водитель путешествует знакомой дорогой.

Система автоматически добавляет зарядные станции к выбранному маршруту, при этом она информирует о предполагаемом уровне заряда по прибытии в каждую точку маршрута. Карты постоянно актуализируются с помощью беспроводных обновлений (SOTA).

Новая 3D-камера кругового обзора обеспечивает обзор на 360° и отображает потенциальную опасность на центральном сенсорном экране.

Спрос на электромобили в Украине

В 2019 году Jaguar I-Pace стал абсолютным лидером по регистрациям новых электромобилей в Украине — за прошлый год у нас в стране было зарегистрировано 148 автомобилей этой модели, что составляет 22% доли рынка всех новых зарегистрированных электромобилей в стране.

По состоянию на 1 июля 2020 года количество электромобилей и гибридов в Украине превысило отметку 43 тысячи штук, к 2024 году эксперты прогнозируют рост электрокаров в стране до 250 тысяч.

За июнь текущего года украинцы зарегистрировали 790 электромобилей и 973 гибридов, таким образом их количество в Украине в данный момент составило 21836 первых и 22046 вторых.

Статистика демонстрирует, что количество регистраций не только вышло на предкарантинный уровень, но даже превысило прошлогодние показатели.

В первом полугодии 2020 года в Украине были поставлены на учет 3516 электромобилей.

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