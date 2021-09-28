Контейнерному поезду Украина – Китай нужно будет проехать по территории четырех государств.

Во вторник, 28 сентября, из Украины в Китай отправился первый грузовой контейнерный поезд.

Грузовой поезд в Китай выехал с киевской железнодорожной станции "Лиски", сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

По мнению главы ведомства Павла Рябикина, запуск первого экспортного направления контейнерных перевозок из Украины в Китай может стать толчком для углубления таможенного сотрудничества.

"Прежде всего, в создании новых механизмов взаимодействия таможен Китайской Народной Республики и Украины в вопросах преодоления трансграничной преступности, упрощения таможенных процедур и упрощения процедур торговли", – сказал чиновник.

Контейнерный поезд выехал из Киева в Сиань. В состав поезда входят 43 контейнера.

Сотрудники Киевской таможни оформили первые экспортные товары в Китай.

"Поезд преодолеет путь длиной почти 10 тыс. км по территории четырех стран. Экспортный грузопоток отрабатывался в течение последних трех месяцев с учетом опыта, полученного во время перевозок импортных товаров контейнерными поездами, которые курсируют между городами Китайской Народной Республики и Киевом", – добавили в таможенной службе.

Напомним, в конце октября 2020 года в Киев на станцию "Лиски" прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту: КНР – Казахстан – Россия – Беларусь – Украина.

В составе грузового поезда находился 41 контейнер. Поезд был в пути 19 суток.

Авторы: Богдан Слуцкий, Екатерина Присяжнюк