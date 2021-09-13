Лазер, в частности, может помочь избавиться от проблемы "мертвой зоны", возникающей при очистке обычными дворниками.

Компания Tesla Илона Маска запатентовала метод очистки стекол автомобилей при помощи лазерных лучей, который можно применять также к солнечным панелям или стеклам небоскребов.

Параметры лазерных импульсов предлагается выставлять так, чтобы те не проникали через слой стекла и не вредили пассажирам или технике внутри машины, пишет N+1.

Tesla сообщила об идее использовать для очистки стеклянных поверхностей лазеры еще в 2019 году, а теперь получила патент на этот метод.

Отмечается, что инновация, вероятно, может помочь избавиться от проблемы "мертвой зоны", куда при использовании обычных дворников не достает щетка, а также сделать процесс очистки качественнее.

Читайте такжеВ Норвегии автопилот Tesla спас пьяного водителя от возможной аварии (видео)Для этого в разных частях кузова машины могут быть установлены лазерные излучатели, а также специальные детекторы грязи, воды и других загрязнений. После обнаружения загрязнения система заставляет излучатели выпускать импульсы, испаряющие лишние элементы на стекле. Стекла при этом предлагается покрывать отражающими или поглощающими веществами, такими как оксид индия-олова.

Авторы технологии предлагают чистить таким способом почти все стеклянные поверхности в автомобиле, в том числе поворотники и камеры.

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Автор: Катерина Комолова