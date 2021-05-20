Народный депутат Артем Ковалев, известный своей причастностью к реформе речных перевозок в Украине, возглавит подкомитет по вопросам железнодорожного транспорта.

Народный депутат, глава подкомитета подкомитета по вопросам речного транспорта Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры возглавит подкомитет по вопросам железнодорожного транспорта.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель.

По его словам, вопрос о назначении рассматривался на заседании комитета сегодня, 20 мая.

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Ключевой задачей Ковалева на этом посту будет законодательное реформирование ж/д отрасли, а также разработка и принятие нового закона о железнодорожном транспорте.

Ранее на посту главы подкомитета по речному транспорту нардеп стал инициатором и одним из авторов принятого в 2020 году закона "О внутреннем водном транспорте", который запустил реформу речных перевозок. Эта отрасль стагнировала в Украине на протяжении долгих лет, а закон не могли принять еще со времен обретения независимости. Принятие закона приведет к удешевлению логистики для бизнеса, развитию судостроения, появлению новых предприятий и рабочих мест. Также закон дал старт привлечению в отрасль украинских и иностранных инвестиций, а также модернизации речной инфраструктуры.

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Автор: Григорий Бондарь